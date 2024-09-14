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        Kayseri'de eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

        Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:04
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        Kayseri'de eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
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        Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.A. aracıyla Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesin'de seyir halinde olan eski eşi F.G'nin kullandığı 06 AJ 2926 plakalı otomobili durdurdu.

        B.A, bir süre tartıştığı F.G'ye minik kızının gözü önünde tabancasını çıkarıp ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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