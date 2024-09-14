Kayseri'de eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

B.A, bir süre tartıştığı F.G'ye minik kızının gözü önünde tabancasını çıkarıp ateş etti.

Alınan bilgiye göre, B.A. aracıyla Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesin'de seyir halinde olan eski eşi F.G'nin kullandığı 06 AJ 2926 plakalı otomobili durdurdu.

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