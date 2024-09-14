Kayseri'de Mevlit Kandili idrak edildi
Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla program yapıldı.
Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla program yapıldı.
Kayseri Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Duaların edildiği programda, Kayseri Müftüsü Durmuş Ayvaz vaaz verdi.
Cemaate, bazı vatandaşlar tarafından lokum ikram edildi.
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