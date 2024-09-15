Kayseri'de firari hükümlü gizlendiği bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

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