Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari hükümlü gizlendiği bölmede yakalandı

        Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 00:24 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de firari hükümlü gizlendiği bölmede yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firariyi gizlendiği bölmede yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Osimhen tribünde!
        Osimhen tribünde!
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        Fren yerine gaza basınca
        Fren yerine gaza basınca
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası
        Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası
        Kayseri'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Kayseri'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Eski eşini, 8 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla yaraladı
        Eski eşini, 8 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla yaraladı
        Kayseri'de eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
        Kayseri'de eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
        Rahatsız ettiği iddiasıyla komşusunu öldürdü, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirim...
        Rahatsız ettiği iddiasıyla komşusunu öldürdü, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirim...
        Erciyes'in eteklerinde yayılan mandaların sayısı devlet desteğiyle arttı
        Erciyes'in eteklerinde yayılan mandaların sayısı devlet desteğiyle arttı