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        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından gerçekleştirilen asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:59
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        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından gerçekleştirilen asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, çalışmaları kısa sürede tamamlama gayretinde bulunduklarını ifade etti.

        Yol konforu ve standartlarının artması dolayısıyla sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uymaları tavsiyelerinde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Şu anda Nazım Bey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasında 3 kilometrelik mesafeyi içeren ana arterimizin yenileme çalışmasındayız. Tabii ki zaman içerisinde burada yıpranma, altyapının yetersizliği söz konusu olunca hem altyapısını hem asfaltını yeniliyoruz. Vatandaşımızı trafikten alıkoymadan kısa sürede yapmaya ve özen göstererek Kayseri’mize yakışır bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz.Toplamda 6 bin ton asfalt serilmiş olacak. Yaklaşık 20 milyon liralık bir altyapı bölge çalışmasıyla sonuçlanmış olacak."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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