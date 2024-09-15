Başkan Çolakbayrakdar, yol, köprü ve dere ıslah çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yol, köprü ve dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, çalışmalara sezon başında başladıklarını ifade etti.

Vatandaşların keyif alabileceği alanlar inşa ettiklerini dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Erkilet Hasbağı olarak bilinen bölgedeyiz. Sezon başında burada çalışmalara başladığımızda, yürüdüğümüz yolun adeta ‘Y' harfi bile yoktu. Toprak arazi halinde, imarsız bir vaziyette bekliyordu. Bu sezon yol yapımı, dere ıslahı ve köprü çalışmalarına başladık. Şimdi ise asfalt çalışmaları tamamlandı ve yol yoğun bir şekilde kullanılan bir güzergah haline geldi. Hayırlı olsun. Ancak bu bölge düşük yoğunluklu imarın olduğu ve birkaç katlı, bahçeli evlerin yapılabileceği bir yerdir. Yapılaşma hızla devam ettiği için biz de eşzamanlı olarak gerekli altyapı, yol ve çevre düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz."