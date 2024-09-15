AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve beraberindeki heyet, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Böhürler'in yanı sıra, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, il başkan yardımcıları, İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Çevrim ve ilçe teşkilatı katıldı.

Böhürler, ziyarette belediyenin yeni hizmet binasının ilçeye ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdoğan da "Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızın destekleriyle Hacılar’ı modern bir şehir haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Birlikte olmanın gücüyle ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için koşmaya devam edeceğiz. Kendilerine katkı, destek ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Böhürler ve beraberindeler, daha sonra Hürmetçi Sazlığı’nı ziyaret ederek yılkı atlarını izleyip, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.