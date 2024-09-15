Kayseri'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.G (32) idaresindeki 01 RZ 997 plakalı kamyonet ile İ.K (43) yönetimindeki 06 FNT 24 plakalı otomobil Kayseri-Yahyalı karayolu Senirköy Mahallesi girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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