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        Kayseri'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:57 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:57
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        Kayseri'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.G (32) idaresindeki 01 RZ 997 plakalı kamyonet ile İ.K (43) yönetimindeki 06 FNT 24 plakalı otomobil Kayseri-Yahyalı karayolu Senirköy Mahallesi girişinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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