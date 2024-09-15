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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:08
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çavuş, Candaş Elbil

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman (Dk. 90 Attamah), Carole, Bourabia (Dk. 41 Ali Karimi), Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Eray Özbek (Dk. 64 Talha Sarıaslan), Boa Morte (Dk. 41 Nazon), Cardoso, Ramazan Civelek (Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım)

        ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Caner Erkin (Dk. 60 Dubois), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 60 Halil Akbunar), Midtsjö, Saiz (Dk. 73 Chatzigiovanis), Ahmed Kutucu (Dk. 73 Shelvey), Thiam (Dk. 88 Bruno)

        Goller: Dk. 22 Thiam, Dk. 36 Saiz (ikas Eyüpspor), Dk. 65 Arif Kocaman, Dk. 69 Nazon (Bellona Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Boa Morte, Dk. 40 Jeanvier, Dk. 72 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 81 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 57 Caner Erkin, Dk. 90 Midtsjö (ikas Eyüpspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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