Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çavuş, Candaş Elbil
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman (Dk. 90 Attamah), Carole, Bourabia (Dk. 41 Ali Karimi), Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Eray Özbek (Dk. 64 Talha Sarıaslan), Boa Morte (Dk. 41 Nazon), Cardoso, Ramazan Civelek (Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Caner Erkin (Dk. 60 Dubois), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 60 Halil Akbunar), Midtsjö, Saiz (Dk. 73 Chatzigiovanis), Ahmed Kutucu (Dk. 73 Shelvey), Thiam (Dk. 88 Bruno)
Goller: Dk. 22 Thiam, Dk. 36 Saiz (ikas Eyüpspor), Dk. 65 Arif Kocaman, Dk. 69 Nazon (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Boa Morte, Dk. 40 Jeanvier, Dk. 72 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 81 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 57 Caner Erkin, Dk. 90 Midtsjö (ikas Eyüpspor)
KAYSERİ
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