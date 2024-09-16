Büyükşehir Belediyesi, 11 bin 937 öğrenciye kırtasiye desteği sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 11 bin 937 öğrenciye 11 milyon 416 bin 250 liralık kırtasiye yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim döneminde kırtasiye yardımı talimatı verdi.

Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 lira, ortaokul öğrencisi için 1000 lira ve lise öğrencisi için 1250 lira kırtasiye yardımı yapıldı.