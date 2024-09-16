AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler, TAREM'i ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ni (TAREM) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Böhürler, Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan ve mimari restorasyon ahşap, taş ve demir atölyelerini gezerek, yetkililerden bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

Kayserilileri eğitim almak için TAREM'e davet eden Böhürler, şunları kaydetti:

"Tarihi eserlerin onarılması gibi bu eserlerde kullanılan ahşap, demir ve taş tekniklerinin gelecek kuşaklara aktırılması da bir kültür mirasının yaşatılması anlamında büyük önem taşıyor. Talas Belediyesinin TAREM’ini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Bir defa bulunduğu ortam köy okullarının bulunduğu eski cezaevinin olduğu, Kayseri Üniversitesinin işbirliğiyle geleneksel sanatları yaşatan, gelecek nesillere miras bırakan bilgilerin nakledilmesini çok kıymetli bir çaba olarak gördüm."