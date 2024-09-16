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        Başkan Çolakbayrakdar, Yalova ve Sakarya'da incelemelerde bulundu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Türkiye'nin en büyük süs bitkisi yetiştiriciliği merkezlerinden Yalova ile Sakarya'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:57
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        Başkan Çolakbayrakdar, Yalova ve Sakarya'da incelemelerde bulundu
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Türkiye’nin en büyük süs bitkisi yetiştiriciliği merkezlerinden Yalova ile Sakarya’da incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yeşil dokusunu çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla Yalova ile Sakarya'da inceleme yaptı.

        Mevcut parklara yeni bitki türleri ekleyerek biyoçeşitlilik sağlayacaklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde yeni yeşil alanlar oluşturacağız. Şehrin farklı iklim ve toprak koşullarına uygun bitkiler seçilerek, sürdürülebilir yeşil doku oluşturulmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz, Kocasinan'ı ve Kayseri'yi daha güzel ve daha yeşil hale getirmektir." ifadelerini kullandı.

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