Gazzeli Ali, Kayseri'yi ziyaret etti
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, İsrail'de 10 yıl hapis yatan Mustafa Muammer Ebu Ali'yi misafir etti.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, İsrail'de 10 yıl hapis yatan Mustafa Muammer Ebu Ali'yi misafir etti.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, havayoluyla Kayseri'ye gelen Ali, burada ziyaretlerde bulundu.
Ali, ziyaretinde yaptığı konuşmada, 20 yaşında İsrail tarafından tutuklandığını ve 10 yıl hapis yattığını belirtti.
Hapisten sonra evlendiğini anlatan Ali, Aksa Tufanı sonrası eşi ve 3 çocuğunun şehit edildiğini ifade etti.
Ali, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da Ali'yi Kayseri'de ağırlamaktan memnun olduklarını kaydetti.
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