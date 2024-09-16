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        Gazzeli Ali, Kayseri'yi ziyaret etti

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, İsrail'de 10 yıl hapis yatan Mustafa Muammer Ebu Ali'yi misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:59
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        Gazzeli Ali, Kayseri'yi ziyaret etti
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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, İsrail'de 10 yıl hapis yatan Mustafa Muammer Ebu Ali'yi misafir etti.

        Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, havayoluyla Kayseri'ye gelen Ali, burada ziyaretlerde bulundu.

        Ali, ziyaretinde yaptığı konuşmada, 20 yaşında İsrail tarafından tutuklandığını ve 10 yıl hapis yattığını belirtti.

        Hapisten sonra evlendiğini anlatan Ali, Aksa Tufanı sonrası eşi ve 3 çocuğunun şehit edildiğini ifade etti.

        Ali, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da Ali'yi Kayseri'de ağırlamaktan memnun olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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