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        Kayseri'de devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:33 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:38
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        Kayseri'de devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.

        Tuzhisar Mahallesi'nde inşaat alanında S.Y'nin kullandığı forklift devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan S.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        S.Y'nin cenazesi, Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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