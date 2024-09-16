Kayseri'de devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.
Tuzhisar Mahallesi'nde inşaat alanında S.Y'nin kullandığı forklift devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan S.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
S.Y'nin cenazesi, Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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