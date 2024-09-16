Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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