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        Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile 19 Eylül Perşembe günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:09 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:09
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        Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile 19 Eylül Perşembe günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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