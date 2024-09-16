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        Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası

        16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:26 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:33
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        Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası
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        16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

        Organizasyondaki ilk maçında Romanya'yı 5-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Danimarka ile karşı karşıya geldi.

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta milli takımın gollerini Mustafa Duru (2), Adnan Efe Fettahoğlu ve Hasan Mert Tuncel atarken, Danimarka'nın gollerini ise Malthe Mortensen ve Omran Khatar kaydetti.

        Günün diğer maçında ise Romanya ile Portekiz 0-0 berabere kaldı.

        Milli takım, turnuvadaki son maçını 18 Eylül Çarşamba günü Portekiz ile yapacak.

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