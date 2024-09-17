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        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı

        Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 17.09.2024 - 08:22
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        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı
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        Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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