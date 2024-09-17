Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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