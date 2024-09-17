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        GÜNCELLEME - Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı

        Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:55
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı
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        Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Toplam 15 bin metrekare alana kurulu fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanında yangın etkili oluyor.

        Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı tamamen çöktü.

        Alevlere Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinden toplam 25 araç ve 97 personelle müdahale ediliyor.

        Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracının da müdahale ettiği yangında, yanan malzeme iş makineleri yardımıyla taşınıyor.

        Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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