Kayseri'de Ali Dağı'nda yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı.

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma ve iİtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tatbikata Kayseri'de görevli 25 afet grubu ile eğitim almış 6 sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri'de her çeşit afete hazırlıklı olmak için teyakkuzda bulunduklarını söyledi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında, bölgedeki bazı vatandaşlar ve evcil hayvanlar da kurtarıldı.

Toplam 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibat sağlanarak yangın hakkında bilgi alındı.

Vali Çiçek, 46 aracın katıldığı programda, tatbikata göre planlanmış yaralı vatandaşlar ve hayvanların da kurtarıldığını vurguladı.

Tatbikatın önemine değinen Çiçek, "Gerçekten herkes ne yapacağını bilerek hareket etti. Buradaki amacımız bunun gerçeğe dönüşmesi durumunda arkadaşlarımızın hazırlıklı olması. Biliyorsunuz Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep'teki depremlerde Kayseri olarak seferber olmuştuk. Biz sadece kendi ilimiz için değil, bölgemiz, ülkemiz için de afetlere hazır olmalıyız." diye konuştu.