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        Kayseri'de Ali Dağı'nda yangın tatbikatı yapıldı

        Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:22
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        Kayseri'de Ali Dağı'nda yangın tatbikatı yapıldı
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        Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı.

        AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma ve iİtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Tatbikata Kayseri'de görevli 25 afet grubu ile eğitim almış 6 sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

        Toplam 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibat sağlanarak yangın hakkında bilgi alındı.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangında, bölgedeki bazı vatandaşlar ve evcil hayvanlar da kurtarıldı.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri'de her çeşit afete hazırlıklı olmak için teyakkuzda bulunduklarını söyledi.

        Tatbikat kapsamda 25 kamu kurumu ile 6 sivil toplum kuruluşunun Ali Dağı'nda yangın tatbikatı düzenlediğini anlatan Çiçek, etkinliğe 482 personelin katıldığını dile getirdi.

        Vali Çiçek, 46 aracın katıldığı programda, tatbikata göre planlanmış yaralı vatandaşlar ve hayvanların da kurtarıldığını vurguladı.

        Tatbikatın önemine değinen Çiçek, "Gerçekten herkes ne yapacağını bilerek hareket etti. Buradaki amacımız bunun gerçeğe dönüşmesi durumunda arkadaşlarımızın hazırlıklı olması. Biliyorsunuz Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep'teki depremlerde Kayseri olarak seferber olmuştuk. Biz sadece kendi ilimiz için değil, bölgemiz, ülkemiz için de afetlere hazır olmalıyız." diye konuştu.

        Herhangi bir afet durumunda Kayseri'ye yeni lojistik depo da kurulduğuna değinen Çiçek, bunun yanında farklı yerlerde konaklama alanlarının da oluşturduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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