Kayseri Büyükşehir Belediyesinde alt yapı toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve ekibi, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve ekibi tarafından sunum yapıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da hazır bulundu.