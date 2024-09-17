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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden afetzedelere canlı hayvan desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bünyan Güllüce Mahallesi'ndeki selde zarar gören, tavukları telef olan vatandaşa, canlı hayvan desteği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:07
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden afetzedelere canlı hayvan desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bünyan Güllüce Mahallesi'ndeki selde zarar gören, tavukları telef olan vatandaşa, canlı hayvan desteği gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelen Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'ndeki afetzede Necati Turan'a canlı hayvan desteğinde bulunuldu.

        Bünyan Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emre Taşçı, desteğin Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in girişimleri ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Necati Turan ise "Hem Memduh Başkanıma hem de Selahattin Başkanıma çok teşekkür ederim. Zararımızı karşıladılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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