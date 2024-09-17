Basketbolda 18. Erciyes Kupası heyecanı yarın başlayacak
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 18-21 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 4 takım katılacak.
Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ve Danilo's Pizza Bursa Ant Spor ekipleri mücadele edecek.
Organizasyonun ilk gününde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor ve Emlakkonut-Melikgazi Kayseri Basketbol maçları oynanacak.
Basketbolseverler, karşılaşmaları ücretsiz takip edebilecek.
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