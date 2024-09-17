Basketbolda 18. Erciyes Kupası heyecanı yarın başlayacak

Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ve Danilo's Pizza Bursa Ant Spor ekipleri mücadele edecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.

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