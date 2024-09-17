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        Başkan Büyükkılıç, mikrobölgeleme çalışmalarını yerinde inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürüttükleri mikrobölgeleme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:25 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:31
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        Başkan Büyükkılıç, mikrobölgeleme çalışmalarını yerinde inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürüttükleri mikrobölgeleme çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Turan Caddesi'nde çalışan sondaj ekibini ziyaret ederek, araştırmacılardan bilgi aldı.

        İnceleme esnasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, 2 milyon metrekarelik alanda mikrobölgeleme çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

        Amaçlarının kentin depremle ilgili boyutlarını da ön plana çıkaracak şekilde zemin etüdü çalışmaları yapmak olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu anlayış içerisinde bu bölgelerde yapılacak yapıların teknik konuları ile ilgili veri hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu alanda bize desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey’e özellikle teşekkür ediyorum. Kendileri ile görüşmelerimizde bu sürecin devam edeceğini Kayseri'mizin tamamını kuşatacak şekilde zemin etüdü ile ilgili çalışmaların süreceğini ifade etmişti." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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