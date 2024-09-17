Kayseri'de bir hasta, hastanede ilaç yazdırma tartışmasının ardından kendine zarar vermeye çalıştı

Alınan bilgiye göre, Kayseri Şehir Hastanesine ilaç yazdırmak için gelen A.S, yeşil reçeteye tabi kullandığı ilaçların gününün bitmediğini öğrenince hastane personeli ile tartıştı.

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