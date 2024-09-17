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        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangın 14 saat süren çalışmayla söndürüldü

        Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:53
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        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangın 14 saat süren çalışmayla söndürüldü
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        Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Toplam 15 bin metrekare alana kurulu fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanında yangın etkili oldu.

        Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı tamamen çöktü.

        Alevlere, Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinden toplam 25 araç ve 97 personel müdahale etti.

        Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracının da müdahale ettiği yangında, yanan malzeme iş makineleri yardımıyla taşındı.

        Yaklaşık 14 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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