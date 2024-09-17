Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "evden hırsızlık" ve "hükümlünün kaçması" suçlarından kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.C.K'nin (32) yakalanması için çalışma başlattı.

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