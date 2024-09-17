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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 22:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:27
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
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        Kayseri'de 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik 31 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        76 ekip ve 280 personelin katıldığı operasyonda, 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca ve 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 tabanca fişeğiyle 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda, gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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