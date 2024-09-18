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        Kayseri'de 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:11
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        Kayseri'de 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası olan U.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda U.D, yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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