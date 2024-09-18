Kayseri'de seyir halindeki minibüse yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Çok sayıda kurşun isabet eden minibüsün sürücüsü, 3 kilometre uzaklıktaki polis uygulama noktasına sığındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki minibüse, otomobilden yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

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