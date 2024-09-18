Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de seyir halindeki minibüse yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki minibüse, otomobilden yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de seyir halindeki minibüse yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki minibüse, otomobilden yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Adana istikametine giden ve içerisinde 2'si çocuk 7 kişinin bulunduğu 54 HL 644 plakalı minibüse, Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyir halindeki 38 AFU 258 plakalı otomobilden tabancayla ateş açıldı.

        Çok sayıda kurşun isabet eden minibüsün sürücüsü, 3 kilometre uzaklıktaki polis uygulama noktasına sığındı.

        Saldırıda kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan İ.T. (42), Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam e...
        Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam e...
        Kayseri itfaiyesinin "fahri eri"ne doğum günü sürprizi
        Kayseri itfaiyesinin "fahri eri"ne doğum günü sürprizi
        Kayseri'de 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonda 28 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonda 28 gözaltı