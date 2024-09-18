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        Kayseri'de bağımlıların tedavisi için hayırseverlerin katkısıyla merkez kuruluyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde Valilik koordinesinde hayırseverlerce 200 dönümlük alana yaptırılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:07
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        Kayseri'de bağımlıların tedavisi için hayırseverlerin katkısıyla merkez kuruluyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde Valilik koordinesinde hayırseverlerce 200 dönümlük alana yaptırılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

        Saraycık Mahallesi'nde geçen yıl temeli atılan merkezde 40 oda, futbol, basketbol, voleybol, golf ve okçuluk gibi spor alanları, sergi ve kermes yerleri, konferans salonları ile marangoz atölyeleri bulunacak.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, kentin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla uyuşturucuya karşı savaş başlattığını söyledi.

        Gençleri zehirlemek isteyenlere fırsat vermemek adına polis ve jandarmanın gece gündüz çalıştığına dikkati çeken Çiçek, bu kapsamda yıl içerisinde yapılan operasyonlarla geçen seneye kıyasla 2 kat uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Valilikçe "her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla başlatılan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi"nin de uyuşturucuyla mücadelede önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Çiçek, 40 mahallede açılan spor salonlarından 10 bin 200 gencin yararlandığını dile getirdi.

        Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi veren Çiçek, "Gençlerimizi düştükleri tuzakların içerisinden çıkarmak durumundaydık. Bunun için de Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı uyuşturucu rehabilitasyon merkezini, hatta Avrupa'nın en büyüğünü yaparak bu illete bulaşmış çocuklarımızı tedavi altına alıp, 6 ay boyunca uygulayacağımız tedaviyle hayata tekrardan kazandırmak istedik. Merkez farklı bir mekan. İçerisinde spor salonları, atölyeler, seralar gibi her şeyin olacağı bir merkez." diye konuştu.

        Çiçek, personel alımına da başladıklarını, psikolog, doktor ve hemşirelerin gençleri bağımlılıktan kurtarmak için gece gündüz çalışacağını aktardı.

        - Bağımlılıktan kurtulan gençler iş sahibi olacak

        6 ayın sonunda taburcu edilecek gençleri kariyer merkezi sayesinde iş sahibi yapacaklarını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Ardından normal hayatlarına devam edecekler. Bazen 'Bu kadar büyük merkez yapacağınıza, bu kadar büyük para harcayacağınıza önleseniz olmaz mı?' deniyor. Önlemek için her şeyi yapıyoruz, gövdemizi taşın altına koyuyoruz ama bir şekilde bütün mücadeleye rağmen bu illete bulaşan gençlerimizi yalnız mı, çaresiz mi bırakalım? Bunları çaresiz bırakamayız, bunlar tuzağa düşmüş evlatlarımız. Onları da bir şekilde o illetten kurtarmak adına işte bu merkezde hem tedavi edip hem de hayata tekrardan kazandıracağız. Bunun için Yeşilay ile beraber mücadele veriyoruz. Burası Yeşilay tarafından işletilecek."

        Tedavilerinin ardından gençlerin normal bir hayata kavuşacağını belirten Çiçek, bitme aşamasına gelen merkezin kasımda açılışının yapılacağını açıkladı.

        Vali Çiçek, merkez için harcanan her kuruşun Kayserili hayırseverler tarafından karşılandığını, sadece kente hizmet eden bir yerden ziyade, Türkiye'ye hizmet veren bir merkez olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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