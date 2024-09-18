Kayseri'de bağımlıların tedavisi için hayırseverlerin katkısıyla merkez kuruluyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde Valilik koordinesinde hayırseverlerce 200 dönümlük alana yaptırılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Saraycık Mahallesi'nde geçen yıl temeli atılan merkezde 40 oda, futbol, basketbol, voleybol, golf ve okçuluk gibi spor alanları, sergi ve kermes yerleri, konferans salonları ile marangoz atölyeleri bulunacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, kentin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla uyuşturucuya karşı savaş başlattığını söyledi.

Gençleri zehirlemek isteyenlere fırsat vermemek adına polis ve jandarmanın gece gündüz çalıştığına dikkati çeken Çiçek, bu kapsamda yıl içerisinde yapılan operasyonlarla geçen seneye kıyasla 2 kat uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Valilikçe "her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla başlatılan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi"nin de uyuşturucuyla mücadelede önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Çiçek, 40 mahallede açılan spor salonlarından 10 bin 200 gencin yararlandığını dile getirdi.

Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi veren Çiçek, "Gençlerimizi düştükleri tuzakların içerisinden çıkarmak durumundaydık. Bunun için de Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı uyuşturucu rehabilitasyon merkezini, hatta Avrupa'nın en büyüğünü yaparak bu illete bulaşmış çocuklarımızı tedavi altına alıp, 6 ay boyunca uygulayacağımız tedaviyle hayata tekrardan kazandırmak istedik. Merkez farklı bir mekan. İçerisinde spor salonları, atölyeler, seralar gibi her şeyin olacağı bir merkez." diye konuştu.