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        Melikgazi Belediyesinin meslek edindirme kurslarına kayıtlar sürüyor

        Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) kapsamında, Tınaztepe, Danişmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Belsin, Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, Alparslan Türkeş, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, İldem ve TOKİ sosyal tesislerinde, yetişkinlere özel açılan kurslar için kayıtlar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:10
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        Melikgazi Belediyesinin meslek edindirme kurslarına kayıtlar sürüyor
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        Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) kapsamında, Tınaztepe, Danişmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Belsin, Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, Alparslan Türkeş, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, İldem ve TOKİ sosyal tesislerinde, yetişkinlere özel açılan kurslar için kayıtlar devam ediyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin hemen her mahallesinde hayata geçirdikleri farklı kurslarla vatandaşların nitelikli zaman geçirerek meslek sahibi olmalarını amaçladıklarını belirtti.

        Kayıt olmak isteyenleri kurslara davet eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "MELMEK kurslarımız sayesinde hem sosyal hem de ekonomik anlamda vatandaşlarımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kurslarımızda, çeşitli meslek kollarına yönelik eğitim sunulmakta olup ilgi alanlarına göre meslek becerilerini geliştirebilecekleri birçok seçenek bulacaklar. Arıcılık, haber spikerliği, dijital fotoğrafçılık, çini işlemeciliği, resim eğitimi ve daha pek çok kursumuz vatandaşlarımızla buluşmak için bekliyor. Kurslarımız sadece meslek edinme fırsatı değil, aynı zamanda yeni insanlarla tanışma ve sosyal bir çevre oluşturma imkanı da sunuyor. Eğitimlerimiz sonunda başarılı olan katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecek. Bu sayede elde ettikleri bilgilerle iş hayatına adım atma şansı elde edecekler. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız en yakın sosyal tesislerimizden, www.melikgazi.bel.tr internet adresimizden veya 252 16 61–68 numaralı hattımızdan başvuru yapabilirler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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