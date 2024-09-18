Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nı Türkiye şampiyon tamamladı

Organizasyonda, Danimarka ikinci, Portekiz üçüncü, Romanya ise sonuncu oldu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımları mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı şampiyon oldu.

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