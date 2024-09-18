Kayseri'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Dün, 76 ekip ve 280 personelin katıldığı operasyonda, 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca ve 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 tabanca fişeğiyle 18 av tüfeği kartuşu ele geçirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik dün 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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