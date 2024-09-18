Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Alacağını tahsil edememesinden sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

        Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:44 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacağını tahsil edememesinden sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık inşaat işçisi İ.T, maktul H.K'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık İ.T. savunmasında, maktul ile aynı köylü olduğunu, bir yıl önce aynı inşaatta çalıştıkları dönemde aralarında işten kaynaklı anlaşmazlık çıktığı için konuşmadıklarını söyledi.

        Olaydan birkaç gün önce çalıştığı inşatta karşılaştığı maktulün kendisine hakaret ettiğini öne süren sanık, şunları ifade etti:

        "Olay sabahı işçilerin beklediği yere gittim. Maktul aracıyla yanımdan geçip, küfretti. Durunca, konuşmak için yanına vardım. Elinde maket bıçağı vardı. Kapıyı tutup, araçtan dışarı çıkmasını engellemeye çalıştım ama başaramadım. Küfredip, elindeki bıçağı sallamaya başladı. Başımdan yaraladı. Yerden alıp attığı taş da yüzümü sıyırdı. Yüzüm kan içinde kaldı. İnşaatta yemek yapımında kullanmak için cebimde bıçak taşıyordum. Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Değdi mi değmedi mi hatırlamıyorum. Çevredekiler araya girdi. Bıçağı polise verdim. Pişmanım."

        Maktulün kardeşi K.K. ise ağabeyinin bir yıl önce çalıştığı inşaata sanığı da çalışması için götürdüğünü anlattı.

        Sanığın işverenden parasını alamadığı iddiasıyla "Beni sen götürdün. Paramı sen vereceksin ya da alacaksın." dediğini, husumet beslediğini, olayı da tasarlayarak geçekleştirdiğini öne süren K.K, cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün annesi F.K. ise "Oğlum hastaydı. Engelli çocuğu var. Suçu neydi, öldürdün." diyerek sanığa tepki gösterdi.

        Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde 10 Haziran 2024'te İ.T. ile H.K. arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan H.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Engelli Umut'a, itfaiyecilerden doğum günü sürprizi
        Engelli Umut'a, itfaiyecilerden doğum günü sürprizi
        Kayseri'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 17 zanlı t...
        Kayseri'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 17 zanlı t...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
        Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nı Türkiye şampiyon tamamladı
        Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nı Türkiye şampiyon tamamladı
        Bakan Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde konuştu:
        Bakan Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde konuştu:
        Bakan Aşkın Bak: Türkiye, spor devrimi yaşamaktadır (2)
        Bakan Aşkın Bak: Türkiye, spor devrimi yaşamaktadır (2)