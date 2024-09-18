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        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:12
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        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
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        Salon:KadirHas

        Hakemler: Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül, Simge Tokmak, Sude Yılmaz 8, Ayşegül Günay Aladağ 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 10, Derin Erdoğan 14, Holingsvorth 4, Meltem Yıldızhan 8, Fraser 12

        Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Henderson 21, Ferda Yıldız 3, Sümeyye Özcan 4, Gizem Uca 8, Hande Çelebi 5, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 2, Yağmur Bul 5, Louis 15, Mompremier 4, Palenikova 11, Aysude Torcu

        1. Periyot: 11-20

        Devre: 35-35

        3. Periyot: 53-50

        Normal süre: 68-68

        Beş faulle çıkan: 35.53 Selin Rachel Gül (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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