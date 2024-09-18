Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
Salon:KadirHas
Hakemler: Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül, Simge Tokmak, Sude Yılmaz 8, Ayşegül Günay Aladağ 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 10, Derin Erdoğan 14, Holingsvorth 4, Meltem Yıldızhan 8, Fraser 12
Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Henderson 21, Ferda Yıldız 3, Sümeyye Özcan 4, Gizem Uca 8, Hande Çelebi 5, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 2, Yağmur Bul 5, Louis 15, Mompremier 4, Palenikova 11, Aysude Torcu
1. Periyot: 11-20
Devre: 35-35
3. Periyot: 53-50
Normal süre: 68-68
Beş faulle çıkan: 35.53 Selin Rachel Gül (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
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