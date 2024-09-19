Kayseri'de firari hükümlü mutfak dolabında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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