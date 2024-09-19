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        Kayseri'de firari hükümlü mutfak dolabında yakalandı

        Kayseri'de hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinin mutfak dolabında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:26
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        Kayseri'de firari hükümlü mutfak dolabında yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinin mutfak dolabında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

        M.Ö, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

        Büro amirliğindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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