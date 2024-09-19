Kayseri'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Törene, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Balcı, Gaziler Günü'nün aziz vatana canını adayanların günü olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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