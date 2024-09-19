Kayseri'de "Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar UITP Avrasya Konferansı" düzenlendi.

Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) Avrasya Başkanı Feyzullah Gündoğdu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ve UITP iş birliği ile Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, toplu taşımada temiz enerji araçlarının kullanılmasının tamamen politik düzeyde verilecek kararlara bağlı olduğunu söyledi.

Bu kararların ülkelerin vizyonlarıyla ilişkisine dikkati çeken Gündoğdu, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon vizyonu bulunduğunu anımsattı.

Bu hedef çerçevesinde şehirlerin de kendi vizyonlarını, politikalarını ve stratejilerini belirlediğini aktaran Gündoğdu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin rüzgar enerjisine yatırım yaptığını, temiz yakıtlı enerji kullanımına yönelik yatırımlarının da konferansta paylaşılacağını belirtti.

Konferansta, toplu taşımada temiz yakıtlı araçların kullanılması, finansman imkanları ve son teknolojilere ilişkin konuların ele alınacağını anlatan Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Uluslararası finans örgütleri burada. Uluslararası finans imkanlarını katılımcılarımıza anlatacak. Aynı zamanda da satın alma süreçleriyle alakalı temiz yakıtlı araçlar nasıl tedarik edilir, uygulanan modeller, teşvikler var mı, bunlar konuşulacak. Bu anlamda mesela Hindistan'dan gelen bir konuşmacımız var, Hindistan'da uygulanan çok güzel bir model var, devletin temiz yakıtlı araçları desteklemesine yönelik model. Bu da ülkemiz için belki güzel bir model olabilir. Amerika'dan gelen arkadaşlar var, onlar da finansman konusunu işleyecek. Bir başka konumuz da tamamen temiz yakıtlı araçların teknolojilerdeki gelişimi olacak. Aslında çok kolay bir süreç değil. Çünkü birçoğumuz için de yeni bir alan. Dolayısıyla bu alanda yaşanılan zorluklar nedir, ne tür imkanlar var, bu zorlukları nasıl aşabiliriz, bu konular oturumlarda tartışılacak. Bir başka oturum da tamamen teknoloji paylaşımı. Temiz yakıt araçları ülkemizde de kullanan Malatya, İzmir, İstanbul, Kayseri gibi şehirlerimiz kendi yaşadıkları tecrübeleri diğer misafirlerimizle paylaşacak."