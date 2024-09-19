Kocasinan Belediyesi, "Akıllı Kavşak Uygulaması"nı yaygınlaştırıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, araç trafiğinin daha düzenli ve hızlı akmasına katkı sağlayan "Akıllı Kavşak Uygulaması"nı yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan'a çağ atlatmaya devam ettiklerini belirtti.

Daha konforlu bir Kayseri için titiz ve özenli çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı için gerekeni yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanal üzerine veya önemli noktalara yapılan yeni kavşaklar, bölgenin gelişimine büyük katkı sağlarken sürücü ve yayalar için daha konforlu ulaşım imkanı sunuyor. Akıllı kavşaklar sadece trafik levhalarının yer aldığı modern bir düzenleme ile Kayseri’nin trafiğini daha akıcı hale getiriyor. Bu uygulamanın yaygınlaştırılarak, bölgedeki trafik yoğunluğunun azalmasını ve ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderilmesini hedefliyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kayseri sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."