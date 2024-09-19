Kayseri'de, Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçı dev ekrandan izlenecek

Kayserispor'un çok önemli bir maça çıkacağını vurgulayan Büyükkılıç, taraftarları saat 20.00'de başlayacak maçı izlemeye davet etti.

Büyükkılıç, sarı kırmızılı takımın bu akşam Trabzonspor'a konuk olacağını ve karşılaşmayı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde dev ekranda vatandaşlara izleme fırsatı sunacaklarını belirtti.

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