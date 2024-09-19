Kayseri'de gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Akar, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen mili ve manevi değerleri olduğunu söyledi.

Gaziliğin de kendileri için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Hem inancımız gereği hem tarihimiz gereği bizim için gazilik gerçekten çok önemlidir. Atatürk'e gazilik ünvanı verilişinin yıl dönümünde gazilerimizle beraber olmanın heyecanını yaşıyoruz. Birileri bu tepeleri tutmazsa, birileri hudutlarda durmazsa, birileri bizi korumazsa ülkemizi, milletimizi korumazsa gerçekten bizler buralarda rahat ve huzur içinde yaşayamayız, oturamayız, nefes alamayız. Çoluğumuzla çocuğumuzla beraber hayatımızı sürdüremeyiz. Dolayısıyla bir tarafta ülkemizin bekası, devletimizin bekası, diğer tarafta da asil milletimizin rahatı, huzuru, bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz arkadaşlar. Bu bir zihniyet meselesi. Siyasi bir mesele değil, zihniyet meselesi. Ülkemizin birliğine, bekasına, bütünlüğüne, güvenliğine kasteden terör örgütleriyle mücadelemiz sürüyor. Arkadaşlar, PKK, YPG, PYD, FETÖ, DEAŞ, adları ne olursa olsun bunlar ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne, güvenine kasteden teröristlerdir. Bunlar teröristtir. Bunların adı, sanı, kimliği yok. Bunlar terörist. Bunların bizi paçamızdan çekmelerine, engellemelerine hiçbir zaman müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemiz sonuna kadar sürecek. İnşallah sizlerin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve Allah'ın izniyle bunları gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Bunları bitirmeden de durmak yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek."