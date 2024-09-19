Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
Salon:KadirHas
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural
Emlak Konut: Gamze Takmaz 2, Thomas 18, Sehernaz Çidal 9, İnci Güçlü 6, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 3, Parks 19
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz 6, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 1, Jisu Park 22, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth, Meltem Yıldızhan 3, Fraser 14
1. Periyot: 22-14
Devre: 35-34
3. Periyot: 57-46
KAYSERİ
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