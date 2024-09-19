Kayseri'de kapısı açık ve çalışır vaziyetteki kargo aracını çalan zanlı tutuklandı

Çalınan araç ve kargo paketleri eksiksiz bir şekilde firmaya teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir kargo firmasına ait, kapıları açık ve çalışır vaziyetteki minibüsü ve araçtaki kargo paketlerini çalan S.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir kargo firmasına ait, kapıları açık ve çalışır vaziyetteki minibüsü çalan zanlı tutuklandı.

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