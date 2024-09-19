Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
Salon:KadirHas
Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Kurt, Ali Baran Tecirli
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 23, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Eylül Dikmen 6, Meltem Avcı Yılmaz 4, Özge Bilgin 4, Diallo 12, Feray Dalkılıç 5, Fall 12
Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Henderson 21, Ferda Yıldız, Sümeyye Özcan 3, Gizem Uca 5, Hande Çelebi 2, Deniz Aygül 7, Yağmur Bul 6, Louis 7, Mompremier 11, Palenikova 9, Aysude Torcu
1. Periyot: 22-14
Devre: 37-28
3. Periyot: 52-44
KAYSERİ
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