Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadın hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?
        Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Ölen Filistinliyi çatıdan attılar
        Ölen Filistinliyi çatıdan attılar
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"

        Benzer Haberler

        Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı
        Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Kayseri'de kapısı açık ve çalışır vaziyetteki kargo aracını çalan zanlı tut...
        Kayseri'de kapısı açık ve çalışır vaziyetteki kargo aracını çalan zanlı tut...
        Kargo minibüsünü çalan şüpheli tutuklandı
        Kargo minibüsünü çalan şüpheli tutuklandı
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı