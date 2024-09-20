Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        "Rota Talas" turlarında 1152 kişi Talas'ı gezdi

        Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için düzenlediği "Rota Talas" turları kapsamında 1152 kişi Talas'ı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rota Talas" turlarında 1152 kişi Talas'ı gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için düzenlediği "Rota Talas" turları kapsamında 1152 kişi Talas'ı gezdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi tarihi alanları gezdi.

        Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan "Rota Talas" turları ilgi görürken ziyaretçiler üstü açık gezi otobüsüyle Talas'ı gezdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesinde "2025- 2029 Stratejik Plan Çalışma Toplantısı" gerç...
        Kocasinan Belediyesinde "2025- 2029 Stratejik Plan Çalışma Toplantısı" gerç...
        Zimmetine 1 milyon lira geçirdiği iddia edilen katibe tahliye
        Zimmetine 1 milyon lira geçirdiği iddia edilen katibe tahliye
        Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
        Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
        20,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        20,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı
        Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı