"Rota Talas" turlarında 1152 kişi Talas'ı gezdi

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için düzenlediği "Rota Talas" turları kapsamında 1152 kişi Talas'ı gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi tarihi alanları gezdi.

Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan "Rota Talas" turları ilgi görürken ziyaretçiler üstü açık gezi otobüsüyle Talas'ı gezdi.