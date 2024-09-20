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        Türkiye Alzheimer Derneği Şube Başkanı Gültekin'den "Dünya Alzheimer Günü" mesajı

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:17
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        Türkiye Alzheimer Derneği Şube Başkanı Gültekin'den "Dünya Alzheimer Günü" mesajı
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        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gültekin mesajında, Alzheimer hastalığının görülme sıklığının her geçen yıl artış gösterdiğini ifade etti.

        Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023 yılından beri Türkiye'yi nüfusu yaşlı ülkeler arasına dahil ettiğini belirten Gültekin, şunları kaydetti:

        "Bunun en önemli sebebi insanların ortalama yaşam sürelerinde artış olmasıdır. Ülkemizde 65 yaş üzeri nüfus Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa yüzde 10’u geçti. Bu oran 2040 yılında yüzde 16, 2080 yılında yüzde 25 olacak. 65 yaş civarında yaklaşık yüzde 6 Alzheimer hastalığı görülürken 90 yaşında yüzde 35-40’a çıkmaktadır. Alzheimer hastalığının durdurulamaz bu artışı karşısında en önemli koruyucu faktör toplumu bilinçlendirmek ve beyin sağlığımızı güçlendirerek korumaktır. Güncel bilimsel çalışmalara göre beyin sağlığımızı koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz takdirde yüzde 50 ihtimalle Alzheimer hastalığından korunmuş oluruz."

        Gültekin, amansız hastalıkla ilgili farkındalık çalışmalarının her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde yapıldığına değinerek, Kayseri'de yaklaşık 9-10 bin Alzheimer hastası bulunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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