Melikgazi Belediyesinde istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyede gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, istişare ve değerlendirme toplantısına Palancıoğlu'nun yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş, İl Başkan yardımcıları Kadir Bayram ve Mahmut Kabak katıldı.