Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde asfalt yenileme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 ton asfalt kullanılarak mahallenin tamamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Mahalle genelinde 5 kilometrelik asfalt çalışması yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada güzel bir çalışma yapıyoruz. 19 Mayıs Mahallesi genelinde altyapı sorunu vardı. Kanalizasyon, su, doğal gaz ve elektrik olmak üzere bütün altyapısı değişti. Neredeyse 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan tüm yolları yenilemiş olduk. Asfalt çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. 7 ile 8 gün içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız inşallah."