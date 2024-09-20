Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde asfalt yenileme çalışması yaptı

        Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde asfalt yenileme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde asfalt yenileme çalışması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde asfalt yenileme çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 ton asfalt kullanılarak mahallenin tamamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

        Mahalle genelinde 5 kilometrelik asfalt çalışması yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Burada güzel bir çalışma yapıyoruz. 19 Mayıs Mahallesi genelinde altyapı sorunu vardı. Kanalizasyon, su, doğal gaz ve elektrik olmak üzere bütün altyapısı değişti. Neredeyse 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan tüm yolları yenilemiş olduk. Asfalt çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. 7 ile 8 gün içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız inşallah."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah İsrail'e Katyuşa ile saldırdı
        Hizbullah İsrail'e Katyuşa ile saldırdı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        37 kişinin öldüğü saldırıların ardından korku oluştu!
        37 kişinin öldüğü saldırıların ardından korku oluştu!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesinde istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
        Melikgazi Belediyesinde istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
        Türkiye Alzheimer Derneği Şube Başkanı Gültekin'den "Dünya Alzheimer Günü"...
        Türkiye Alzheimer Derneği Şube Başkanı Gültekin'den "Dünya Alzheimer Günü"...
        "Rota Talas" turlarında 1152 kişi Talas'ı gezdi
        "Rota Talas" turlarında 1152 kişi Talas'ı gezdi
        Kocasinan Belediyesinde "2025- 2029 Stratejik Plan Çalışma Toplantısı" gerç...
        Kocasinan Belediyesinde "2025- 2029 Stratejik Plan Çalışma Toplantısı" gerç...
        Zimmetine 1 milyon lira geçirdiği iddia edilen katibe tahliye
        Zimmetine 1 milyon lira geçirdiği iddia edilen katibe tahliye
        Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
        Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu