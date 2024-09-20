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        4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu hafta sonu koşulacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 22 Eylül'de koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:08
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        4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu hafta sonu koşulacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 22 Eylül'de koşulacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarı maratonun bu yılki teması, katılımcıların doğal ve kültürel mirası keşfetmesi amacıyla "Koramaz Vadisi" olarak belirlendi.

        Yurt içinden ve yurt dışından profesyonel ve amatör sporcuların 3 kategoride yarışacağı maratonda katılımcılara 1 milyon 64 bin lira para ödülü verilecek.

        4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında yarın saat 14.00'te çocuk maratonu gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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