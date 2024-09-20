4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu hafta sonu koşulacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 22 Eylül'de koşulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarı maratonun bu yılki teması, katılımcıların doğal ve kültürel mirası keşfetmesi amacıyla "Koramaz Vadisi" olarak belirlendi.

Yurt içinden ve yurt dışından profesyonel ve amatör sporcuların 3 kategoride yarışacağı maratonda katılımcılara 1 milyon 64 bin lira para ödülü verilecek.

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında yarın saat 14.00'te çocuk maratonu gerçekleştirilecek.