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        KAYMEK'in yıl sonu sergisi açıldı

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:31
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        KAYMEK'in yıl sonu sergisi açıldı
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        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yıl sonu sergisi açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçes'nde faaliyet gösteren BüyükŞehir Sanat Galerisi'ndeki açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve il protokolü katıldı.

        Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, sergide 215 kursiyerin eğitmen desteği ile hazırladığı 500 eser yer aldığını kaydetti.

        KAYMEK'in yüz binlerce insana dokunduğunu belirten Büyükkılıç, "KAYMEK'imiz açmış olduğu kurslarla, vermiş olduğu eğitimle her yaş grubuna hitap eden yaklaşımlarıyla sadece merkezde değil, 16 ilçemizin tamamında 50 civarında tesisleşme ve ortamlarla insanlara dokunan, yüz binlerce insanın elinden tutan, binlerce insanın meslek sahibi olmasına vesile olan, sosyal ortam oluşturan bir kuruluşumuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunu daha iyi noktaya taşıma yönünde gayret gösterdiğimizi buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Milletvekili Akar da Kayseri'de yapılan atılımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından sergi açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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